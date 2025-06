Islamismus und Gewalt: Razzia rund um Westbahnhof

Die Gesamtkriminalität der 10- bis 14-Jährigen in Wien stieg von 2573 auf 4405 Fälle – ein Zuwachs um mehr als 70 Prozent. In der älteren Gruppe (14 bis 18 Jahre) kletterte die Zahl der polizeilich registrierten Delikte von 5566 auf 7269. Wer einmal auffällt, bleibt oft im System: Die Zahl der Intensivtäter, also Jugendlicher mit fünf oder mehr Straftaten pro Jahr, nimmt ebenfalls zu. Besonders besorgniserregend ist das, was Experten „Systemsprenger“ nennen: Jugendliche, die Dutzende Delikte begehen, für die kaum eine Maßnahme greift und bei denen keine Aussicht auf Besserung besteht.