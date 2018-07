Mit einem humorvollen Posting und einem offiziellen Fahndungsfoto der US-Polizei haben die Beamten des Ferienortes Cape May im Süden des US-Bundesstaates New Jersey auf Facebook nach dem Besitzer eines Streuners gesucht. „Das passiert, wenn du von zu Hause wegläufst. Dieser Kerl wurde geschnappt, als er durch die Gärten in der New Jersey Avenue schlich“, war da zu lesen.