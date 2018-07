Bayern kontrollieren Grenze zu Österreich härter

Nach langen Diskussionen zwischen Freistaat und deutscher Regierung über die endgültige Kompetenzverteilung hat die neue bayrische Grenzpolizei am Mittwoch mit Kontrollen an der Grenze zu Österreich begonnen. Die Maßnahmen, die flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen vollzogen werden sollen, sollen feste Kontrollen an drei großen Autobahn-Grenzübergängen ergänzen. Ministerpräsident Markus Söder machte sich am Grenzübergang Kirchdorf zum Start am Mittwoch persönlich ein Bild.