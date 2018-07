EU besiegelt Freihandelspakt JEFTA mit Japan

Jubel und Skepsis in Österreich

Das Abkommen ist in der EU umstritten. Wirtschaftsvertreter jubeln, Arbeitnehmervertreter stehen ihm skeptisch gegenüber. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sieht vor allem Chancen für heimische Klein- und Mittelbetriebe, „die mit ihren Vorleistungen als Zulieferer für die Exportwirtschaft tätig sind oder auch direkt exportieren“. Die Industriellenvereinigung sieht darin „ein wichtiges Signal gegen protektionistische Politik, die unter dem Streich nur Verlierer und keine Gewinner schafft“. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) erhofft sich mehr Jobs und Wertschöpfung im Inland: „Made in Austria ist in Japan immer noch ein starkes Zugpferd und unsere Firmen sind in der Region sehr erfolgreich.“