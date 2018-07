„Österreich nimmt keinen der 450 Flüchtlinge auf“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat seinem italienischen Amtskollegen Giuseppe Conte in einem Brief am Dienstag eine Absage erteilt, einen Teil der 450 jüngst in Italien gelandeten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Nach Rettung der Migranten am Samstag hatte Conte alle EU-Staats- und Regierungschefs aufgerufen, „ein klares Zeichen“ für eine Lastenteilung in der EU zu setzen.