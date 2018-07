450 Migranten nun auf Sizilien, Schlepper in Haft

Danach nahm das Boot Kurs Richtung Sizilien. Zwei Schiffe der italienischen Küstenwache nahmen die Migranten daraufhin an Bord. Regierungschef Conte wandte sich nach Salvinis Weigerung mit einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten und forderte „ein klares Zeichen“ für eine Lastenverteilung. Deutschland, Frankreich, Malta, Portugal und Spanien antworteten noch am Wochenende und erklärten sich zur Aufnahme eines Teiles der Migranten bereit. Am Montag gab Irland bekannt, 20 der Flüchtlinge aufzunehmen.