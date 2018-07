Frankreich-Freudentaumel! Fußball-Helden gelandet

Der Bus der Nationalmannschaft war mit einer rund zweistündigen Verspätung an der Place Charles de Gaulle am Triumphbogen angekommen. Die Spieler stiegen dann in der Nähe der Champs-Elysees in einen offenen Doppeldeckerbus um. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 2.000 Beamte im Einsatz. Im Elyseepalast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, warteten laut Fernsehsender BFMTV rund 3.000 Menschen auf die Ankunft der Fußball-Helden.