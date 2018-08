Die besten Pflegetipps für jeden Haartyp

Schnell fettendes Haar braucht eine Wasch-Diät

Wer fettiges Haar hat, wäscht oft täglich. Das bringt aber leider die übereifrigen Talgdrüsen der Kopfhaut erst so richtig in Schwung. Es lohnt sich, die Haarwäschen ein wenig zu reduzieren, um die Kopfhaut in Balance zu bringen. Am besten nur jeden zweiten oder dritten Tag waschen und das möglichst nur lauwarm und mit einem ganz milden Shampoo mit talgregulierenden Inhaltsstoffen wie etwa Tonerde, Minze, Teebaumöl oder Rosmarin. Fettet die Kopfhaut zwischendurch zu schnell nach, empfiehlt sich ein Trockenshampoo. Wie Löschpapier saugt es den Talg auf und hinterlässt einen luftigen, leicht mattierten Ansatz.