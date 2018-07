Jungstar Mbappe steigt in Liga der Superstars auf

Der Armut entkommen

Mbappe stammt aus dem Pariser Vorort Bondy. Die Kommune gilt als eine der ärmsten in ganz Frankreich. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 19 Prozent (landesweit durchschnittlich 8,9). Dass nun einer der ihren so maßgeblich am zweiten Titel für die „Equipe Tricolore“ beteiligt gewesen ist, freute die Bewohner natürlich sehr. „Wir haben einen Weltmeister aus Bondy“, jubelte der Präsident des lokalen Fußballclubs, bei dem auch Mbappe gegen seine ersten Bälle getreten hatte. „Es ist fünf Jahre her, dass er bei uns war. Danke Kylian“, sagte Athmane Airouche.