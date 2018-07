Demi Moore lästert über ihren Ex Bruce Willis

Es begann bereits bei ihrer Vorstellung: „Ich war mit Bruce die ersten drei ‚Stirb langsam‘-Filme verheiratet. Was Sinn macht, weil die letzten zwei total Scheiße waren.“ Die 55-Jährige wurde da aber erst warm: „Bruce ist sehr spendabel. Als unsere älteste Tochter ein Baby und er an der Reihe war, in der Nacht die Windeln zu wechseln, hat er mir zugeflüstert ‚Schatz, ich zahl dir 1000 Dollar, wenn du ihre Windeln wechselt‘. Und wie sich die Zeiten ändern. Ich habe gehört, er hat neulich unserer Tochter Scout 1000 Dollar geboten, damit sie SEINE Windeln wechselt.“