Zahlreiche Verletzte bei Pkw-Karambolage in Tirol

Die Erhebungen am Unfallort in Maurach im Bezirk Schwaz sind noch im Gange. Zwei in den Fahrzeugen eingeklemmte Personen wurden mit der Bergeschere aus den Autowracks geschnitten. An allen beteiligten Pkw entstand Totalschaden, die Achenseestraße (B181) war infolge des Unfalls in beide Richtungen stundenlang gesperrt.