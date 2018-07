Ein Ho-Hotel in der Wachau für „La Petite Ivy“

Im beschaulichen Mühldorf in der Wachau wurde jetzt feierlich die vietnamesische Flagge gehisst. „Die passt hervorragend neben die österreichische und europäische“, merkte Bundeskanzler Sebastian Kurz beim ersten Lokal - pardon - Hotel-Augenschein an. Schon vor der offiziellen Eröffnung im September bat Szene-Gastronom Martin Ho jetzt nämlich in seinem Boutique-Hotel „La Petite Ivy“ zur exklusiven Geburtstagsparty. Gewidmet hat Ho den aufwändig restaurierten alten Gutshof, der teils unter Denkmalschutz steht, übrigens seinem größten Schatz: seiner 10 Monate alten Tochter Ivy Kim.