Doping-Frage: Tschertschessow bricht Interview ab!

Die Journalisten hatten wissen wollen, ob man in Russland verstehen könne, dass die Sportler angesichts des institutionellen Dopingsystems bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi misstrauisch beobachtet werden. Die „Sbornaja“ hatte bei der WM mit die höchsten Laufleistungen aller Teams erreicht. „Russland interessiert nicht, was Sie denken“, antwortete Tschertschessow und erklärte, Ziele könne man „nur mit rechtmäßigen Mitteln erreichen“.