Chelsea bestätigt Sarri als Nachfolger von Conte

Sarri war in Neapel nach dem Gewinn der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Saison durch Carlo Ancelotti ersetzt worden. Der als eigensinnig geltende Süditaliener hatte vor seiner Zeit in Neapel vor allem kleinere italienische Klubs trainiert. „Wir freuen uns, dass Maurizio seine Fußball-Philosophie zu Chelsea bringt“, sagte Klubdirektorin Marina Granovskaia. „Er hat sehr viel Erfahrung in der Serie A und in der Champions League gesammelt.“