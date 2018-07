Krähenplage so schlimm wie noch nie

„So schlimm war’s noch nie!“, sind sich viele Steirer einig. Nicht nur was die Anzahl der Krähen betrifft, sondern auch deren Verhalten: So berichten etwa Landwirte, dass die Vögel neben Saatgut neuerdings auch vermehrt ausgewachsenes Gemüse verspeisen. Landesrat Johann Seitinger will die Abschussverordnung daher verlängern.