Polizisten retten blinden Hund „Rico“ von Fahrbahn

Als Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag während ihres Streifendienstes in Wien einen verwirrten und hilflosen Hund mitten auf der Fahrbahn des viel befahrenen Dr.-Karl-Renner-Rings entdeckten, zögerten sie nicht lange und eilten zu Hilfe. Der Ausreißer konnte kurze Zeit später unverletzt an seine Besitzerin übergeben werden. Wie sich herausstellte, ist „Rico“ bereits 16 Jahre alt und auch noch blind.