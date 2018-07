Abschied mit drei Sätzen: Chelsea feuert Conte

Dabei kann sich Contes Bilanz sehen lassen. Zwei Titel holte der 48-Jährige in zwei Jahren mit den Blues. Gleich in seinem ersten Jahr an der Stamford Bridge düpierte er die Konkurrenz und gewann mit Chelsea überraschend die Meisterschaft. Während sich die Titelkandidaten Manchester City und Manchester United für riesige Summen mit großen Namen verstärkt hatten, war Chelsea im Sommer 2016 auf dem Transfermarkt nur verhalten aktiv gewesen.