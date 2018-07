Unbekannte schoben Auto eines Briten über Böschung

Die Feuerwehr entdeckte das Wrack am Freitag in den frühen Morgenstunden. „Es hing abseits der Straße zwischen mehreren Bäumen fest“, schildert Kommandant Michael Eberharter. Wäre der Wagen nicht von den Bäumen abgefangen worden, wäre er in den Spielbergraben und die Ache gestürzt.