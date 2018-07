Starnacht 2018: Ostbucht wird zu einer Musikarena

Starnacht: Gastronomie entlang der Seeprominade

Dieses Jahr gibt es aber auch einige Veränderungen und Neuheiten: Alle Eingänge (zwei Stehplatzeingänge und ein Sitzplatzeingang) befinden sich auf der Promenadenseite in Richtung zum See. Die Bühne erscheint in neuem Glanz mit tollen Effekten. Außerdem wird sich dieses Jahr die Gastronomiezone nicht mehr hinter den Tribünen befinden. „Die Getränke- und Speisenzelte finden die Gäste entlang der Seepromenade. Es wird ein wenig dem Hafenfest ähnlich sein. Die Verlegung ist aufgrund der Ostbucht-Beruhigung“, erklärt Thomas.