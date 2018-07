ÖHB erspart sich in WM-Quali Vor-Ausscheidung

Das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen erspart sich im Kampf um die Teilnahme an der WM 2019 in Japan die Vor-Qualifikation. Stattdessen steigen die Österreicherinnen direkt ins WM-Play-off ein, das am 15. Dezember in Paris ausgelost und im Juni 2019 gespielt wird. Das gab der Österreichische Handballbund am Donnerstag bekannt.