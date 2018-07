David Alaba über Niko Kovac: „Ein guter Mann“

Schon in seinem Urlaub hatte David Alaba ein längeres Telefonat mit Niko Kovac, seinem neuen Trainer bei Bayern München. Österreichs Fußball-Star meinte danach zur „Krone“: „Das war sehr positiv. Man sieht an Frankfurt, dass er ein guter Mann ist und hervorragende Arbeit leistet. Keiner hat damit gerechnet, dass er aus ihnen so eine starke Mannschaft formen kann.“