Macht das „Pokerface“ Kroatien zum Weltmeister?

Sie gewannen das entscheidende Spiel gegen die Ukraine in Kiew (2:0) und qualifizierten sich so für die Play-offs, wo sie Griechenland ausschalteten (4:1, 0:0). Und seit Dalic an Bord ist, verloren die Kroaten kein einziges Pflichtspiel, acht sind es mittlerweile an der Zahl. Zum dritten Mal musste er über eine Verlängerung gehen und zum dritten Mal meisterte er diese Aufgabe. Und er ist noch nicht am Ziel angelangt.