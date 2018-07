Stormy Daniels beim Strippen in Club verhaftet

Die wegen einer angeblichen Affäre mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels ist festgenommen worden. Vorgeworfen werde ihr, dass sie einem Kunden in einem Stripclub in Columbus im US-Bundesstaat Ohio erlaubt habe, sie auf der Bühne zu berühren, schrieb ihr Anwalt Michael Avenatti am Donnerstag auf Twitter.