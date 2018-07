Gascoigne: „Spielt so, als wärt ihr 10 Jahre alt!“

Englands Ex-Teamspieler Paul Gascoigne hat vor dem WM-Halbfinale gegen Kroatien am Mittwochabend einen ungewöhnlichen Tipp für seine Nachfolger. „Sie müssen so spielen, wie ich es getan habe“, sagte der 51-Jährige dem „Daily Mirror“: „Einfach fürs Publikum spielen, für die Fans. Meine Botschaft ist: Spielt einfach so, als wärt ihr zehn Jahre alt.“