Lenkerin fuhr auf Gleise: Von Pinzgaubahn erfasst

Auf dem ungeregelten Bahnübergang am Wiesengütlweg kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Zusammenstößen von Autos mit der Pinzgaubahn. Schuld waren immer die Pkw-Lenker. So war es auch diesmal. Ein Autofahrer sah die herannahende Pinzgaubahn und blieb am Dienstag gegen 19.45 Uhr auch ordnungsgemäß vor den Gleisen stehen. Eine Pkw-Lenkerin auf der gegenüberliegenden Seite interpretierte das offenbar falsch. Sie gab an, sie habe geglaubt, dass der Fahrer stehengeblieben sei, um ihr Platz zum Queren der Eisenbahnkreuzung zu machen.