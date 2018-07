Ganzheitsmedizin liegt im Trend

„Ziel ist ein patientenorientiertes und faires Miteinander von konventioneller und komplementärer Medizin im Gesundheitssystem. Für esoterische Themen oder andere nichtmedizinische Quellen stehen wir nicht zur Verfügung“, betont Hannes Schoberwalter, Leiter des Referats für Komplementäre und Traditionelle Medizin der Ärztekammer für Wien. Auf eine scharfe Abgrenzung zu Alternativmedizin und gar Esotherik wird Wert gelegt. Die Ganzheitsmedizin stehe auf wissenschaftlich nachvollziehbaren Fundamenten. Viele Ärzte können eine entsprechende Weiterbbildung über ein erworbenes Diplom belegen: z. B. rund 4.300 in Akupunktur, etwa 730 in Homöopathie, etwa 400 in Neuraltherapie, fast 320 in Chinesischer Diagnostik und Arzneitherapie.