Fix! Wr. Neustadt hat Schiedsgericht angerufen

Jetzt ist es fix: Der SC Wiener Neustadt hat in der „Causa Atanga“ das Ständige Neutrale Schiedsgericht angerufen! Sportdirektor Andreas Schicker rechnet mit einer Entscheidung darüber, in welcher Liga es weitergeht, bis kommenden Montag (16. Juli). Seine Arbeit wird durch das juristische Verfahren „natürlich nicht erleichtert“. Aktuell plant der 32-Jährige zweigleisig. „Es ist so, dass für die Bundesliga viele Spieler Verträge haben, die dann wieder schlagend werden.“ Die Unsicherheit, in welcher Liga Wiener Neustadt in der nächsten Saison spielt, wirkt sich natürlich auf die Spielersuche aus.