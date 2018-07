Motorradfahrer stürzt in Dientner Ache

Der 23-jährige Biker aus dem Flachgau war am Montagabend auf der Dientner Landesstraße von Dienten kommend in Richtung Lend unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in die Dientner Ache stürzte. Er kletterte über die Böschung auf die Straße zurück. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Krankenwagen ins Schwarzacher Spital eingeliefert. Das Motorrad wurde von der örtlichen Feuerwehr aus dem Bachbett geborgen.