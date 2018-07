Äthiopien - Eritrea: Umarmung besiegelt Kriegsende

Bereits am Sonntag vereinbarten beide Seiten bei Abiys Besuch in der eritreischen Hauptstadt Asmara die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen. Botschaften und Grenzen sollten wieder geöffnet, Flugverbindungen wieder eingerichtet und Häfen wieder zugänglich gemacht werden, sagte Abiy nach seinen Gesprächen mit dem eritreischen Präsidenten. Zuvor hatten sich die beiden Politiker bei ihrer Begrüßung in Asmara umarmt - eine vor Kurzem noch undenkbare Geste.