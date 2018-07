Zahnloses Tier-Gesetz lindert Katzenleid nicht

Entenfellner: „Tierärzte in die Pflicht nehmen!“

Ob gesetzlich verpflichtende Kastration oder Zucht, in beiden Fällen gilt: Es gehören rigorose, ernsthafte, flächendeckende Kontrollen her. Und empfindliche Strafen - sonst bekommt man das Problem niemals in den Griff. Maggie Entenfellner: „Ich nehme auch die behandelnden Tierärzte in die Pflicht! Auf sie hört der Bauer, sie können auf ihn einwirken. Und gegebenenfalls Kastrationen günstiger anbieten.“ Derzeit gibt es keinen Tierschutzverein, dazu aber auch die Arche Noah in Graz oder „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg, der nicht „übergeht“.