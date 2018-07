Pflasterstein-Aktion: FPÖ bringt Anzeige ein

In Salzburg waren die „Proteststeine“ an mehreren Orten platziert worden, unter anderem auch vor der ÖVP-Landesparteizentrale. Dort waren die mutmaßlichen Beteiligten allerdings von einer Überwachungskamera gefilmt worden (siehe Video oben). Die ÖVP Salzburg werde dennoch keine Anzeige erstatten, sagte Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer am Sonntag den „Salzburger Nachrichten“. „Wir stehen über den Dingen. Diese Geschichte richtet sich von selbst.“ Er sei aber enttäuscht, dass von der Salzburger ÖGB-Spitze noch immer keine Entschuldigung gekommen sei.