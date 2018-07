Visconti neuer Erster bei Österreich-Radrundfahrt!

Der 27-jährige Niederösterreicher sprach nach der Fahrt über den Arlberg in den Heimatort von Denifl von einem perfekten Tag für das Team. „Auf den letzten zwei Anstiegen haben wir es richtig schwergemacht und Giovanni hat in großartiger Manier vollendet“, erklärte der Ex-Mountainbiker, der heuer in seinem ersten Jahr auf der WorldTour bereits Gewinner des GP Lugano war. Am Montag will er auch in Österreich in den Vordergrund rücken. „Ich habe einiges vor. Ich hoffe, dass die Beine passen“, sagte Pernsteiner zum harten, fast acht Kilometer langen Schlussanstieg mit maximal 22 Prozent Steigung zum Alpenhaus.