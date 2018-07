Beim Schwammerlsuchen Ehefrau verloren

Die beiden Urlauber waren am Samstagnachmittag im Gebiet des Mirnocks zum Schwammerlsuchen unterwegs, als die Ehefrau plötzlich spurlos verschwand. Der besorgte Ehemann (78) aus Deutschland begab sich mit Ortskundigen sofort auf die Suche nach seiner Frau. Da sie aber nicht gefunden weden konnte, alarmierte er die Rettungskräfte. Die ausgelöste Suchaktion, an der die Bergrettung Villach, Spittal/Drau und Radenthein, die Alpine Einsatzgruppe Villach der Polizei, eine Polizeidiensthundestreife und der Hubschrauber des BMI, Libelle, teilnahmen, führte um 17.30 Uhr zum Erfolg. Die Vermisste konnte etwa 700 Meter nördlich vom Ausgangspunkt, unterhalb der Neugartenhütte, in einer Seehöhe von 1350 Metern erschöpft aber unverletzt aufgefunden werden. Sie hatte im dicht bewaldeten Gebiet die Orientierung verloren.