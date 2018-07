Das Hackelziehen geht auch nach Olympia-Aus weiter

Enttäuscht reagierten die Touristiker. Während Philipp Walcher in Ramsau auch ohne Olympia auf Landes-Hilfe für die Erneuerung der Sportstätten hofft, trauert Karl Fussi am Kreischberg einem fertigen Konzept nach. Matthias Schattleitner in Schladming verwies auf die enorme Steigerung der Nächtigungszahlen seit der Ski-WM 2013. Das Aus sei aber hinzunehmen.