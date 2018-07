Land schüttet 1,5 Milliarden Euro Subventionen aus

Übers zweite Halbjahr 2006 gab es den ersten öffentlichen Förderbericht des Landes, seither erfolgt jährlich die Berichterstattung über den Geldfluss an die jeweiligen Förderungsempfänger. Den Gegenstand der Förderung konnte man als Nutzer bisher nur indirekt und nur sehr pauschal über die ausgewiesenen Voranschlagstellen erschließen. Mit dem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht über 2017 ist das nun anders. Gibt man im Internet-Förderbericht des Landes zum Beispiel in die Personensuche den Begriff „Hilfswerk“ ein, so findet man die konkreten Fördersummen etwa für „Stützkräfte in Horten“ oder „Ausbau des Betreuungsangebotes für Unter-Drei-Jährige“. Auch der Fördergeber (Regierungsmitglied) ist bei jeder Subvention dabei.