„Wenn der Hauptplatz tanzt“ am Linzer Krone-Fest

Jung-Modartor gesucht

Heuer neu: die YouTube-Bühne (am Donnerstag) am Hauptplatz, mit der das Linzer „Krone“-Fest startet. Genau dafür wird Moderations-Nachwuchs gesucht. Junge Mädchen und Burschen, die nicht auf den Mund gefallen sind, können sich dafür bewerben. Einfach bis 22. Juli ein Mail mit Kurz-Video, Name, Alter, Adresse und Telefonnummer zur Vorstellung an ooe.bewerbung@kronenzeitung.at. Die kreativsten Bewerbungen werden zum finalen Casting eingeladen.