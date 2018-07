Pannen-Goalie Karius: Er bleibt doch bei Liverpool

Sportlich schaut es bei Loris Karius laut „Mirror“ wesentlich besser aus. Liverpool hält nicht wirklich nach einem Torhüter Ausschau. Sowohl Jan Oblak als auch der andere Wunschkandidat Alisson (Rom) sind für Liverpool in unerreichbarer Ferne. Es scheint also so, als ob sein Trainer Jürgen Klopp ihm noch einmal das Vertrauen schenken würde. Als EInsergoalie. Das Selbstvertrauen scheint auch bei Karius zurückgekehrt zu sein (siehe Video).