Ronaldos Real-Abgang: „Mein Kopf kann nicht mehr“

In Italien zum Beispiel, wo Ronaldo sehnsüchtig erwartet wird. Der Calciopoli-Boss und Juventus-Kenner Luciano Moggi glaubt es schon zu wissen, dass der Portugiese schon bei Juventus ist. Wie er dem italienischen TV-Sender „La7“ gegenüber meinte: Ronaldo absolviere gerade einen Medizincheck in München und unterschrieben hätte er auch schon für den italienischen Meister. Der Ronaldo-Hype ist in Turin schon so groß, dass das Erscheinen von Nationalverteidiger Armando Izzo (im Bild unten links) am Flughafen ein lautes Kreischkonzert auslöste, weil man glaubte, Ronaldo sei schon in Italien angekommen. Bei den beiden gibt es zweifellos eine gewisse Ähnlichkeit.