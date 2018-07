“Alle Straßen und Steige, wurden wie fast überall in den Karnischen im Krieg errichtet„, so der 63-jährige Töschlinger, der im Vorjahr als Vizeleutnant in Pension ging, aber noch heute Bezirksobmann des Khevenhüller 7er-Bundes ist. Bürger: “Einzigartig ist, dass nur hier im Ersten Weltkrieg Italienerinnen die Soldaten in den Bergen versorgten und bis zu 40 Kilogramm schwere Lasten hinaufschleppten. Eine war Maria Plozner-Mentil, die österreichische Scharfschützen töteten." Vorbei am Denkmal führt die Tour entlang eines Bergsees, dem Lago di Promosio, auf den Gipfel. Eine sehr geschichtsträchtige Tour auf alten Kriegspfaden, die noch heute mahnen.