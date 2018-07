Reumütige Räuberin entschuldigt sich bei Überfall

Sofortfahndung

Mit Beute in unbekannter Höhe ergriff die Frau danach die Flucht, eine Sofortfahndung nach der Räuberin verlief schließlich erfolgreich: Die 35-Jährige konnte gefasst und festgenommen werden, das geraubte Geld wurde sichergestellt. Die Verdächtige wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Sie sei erst vor Kurzem aus der Haft entlassen worden, hatte dort eine Strafe wegen Eigentumsdelikten abgesessen, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.