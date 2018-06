Politikerin warnt vor Sex mit „Nicht-Weißen“

Erinnerung an „Kinder der Olympics“

Das Problem der alleinerziehenden Mütter nach einem Großereignis trat nach den Olympischen Spielen in Moskau 1980 tatsächlich auf. Unter anderem auch deswegen, weil Verhütungsmittel noch nicht so verfügbar waren wie heute. In der Sowjetunion nannte man Kinder, die aus Beziehungen während Großereignissen hervorgingen „Kinder der Olympics“. Sie wurden oft Opfer von Diskriminierung.