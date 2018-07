Adios! Messi bleibt der Unvollendete

2006: Sein WM-Debüt als 18-Jähriger. Inklusive Premieren-Tor beim 6:0 gegen Serbien. Out im Viertelfinale gegen Deutschland.

2010: Messi, mittlerweile internationaler Star, bleibt ohne Tor, die „Gauchos“ scheitern wieder im Viertelfinale an den Deutschen.

2014: Messi in Gala-Form führte Argentinien ins Finale - dort 0:1 gegen Deutschland nach Verlängerung. (im Bild oben Tor gegen Bosnien)

2018: Endstation Achtelfinale, das früheste WM-Aus seiner Karriere.