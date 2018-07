Brüssel sucht in Afrika Partner für Aufnahmelager

Die EU-Kommission sucht in Afrika Länder, die Aufnahmelager für Flüchtlinge auf ihrem Territorium einrichten. „Das erfordert Partnerschaftsabkommen mit Ländern im Norden Afrikas, die entweder direkt am Mittelmeer liegen oder in der Sahelzone. Darüber müssen wir jetzt verhandeln“, erklärte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger in einem Interview.