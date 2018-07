„Es ist vorbei!“ Mascherano erklärt Team-Rücktritt

Javier Mascherano hat nach dem Aus von Argentinien im WM-Achtelfinale seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. „Es ist vorbei“, sagte der 34-Jährige mit stockender Stimme und den Tränen nahe. „Jetzt bin ich nur noch ein Fan des Teams. Ich hoffe, dass die Jungs in Zukunft etwas erreichen können“, meinte der Rekordteamspieler nach dem 3:4 am Samstag in Kasan gegen Frankreich.