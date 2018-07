UKH Graz wehrt sich nach Kritik von Ministerin

Hartinger-Klein habe am Donnerstag laut einer Aussendung der AUVA vor dem Bundesrat behauptet, das UKH Graz komme seinem Versorgungsauftrag nicht nach; es mache an zwei Tagen in der Woche ohne Abstimmung mit einem anderen Träger keine Aufnahmen, versorge Patienten nicht und das Management agiere „fahrlässig“. Diese Aussagen sind als rufschädigend und die Patienten verunsichernd zurückzuweisen, so Stangl: „Die Aussage ist ein Schlag ins Gesicht der rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Patientinnen und Patienten, die sich auf eine gute Versorgung verlassen können.“