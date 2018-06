Gnadenlose Deutsche zerlegen Österreich 85:63!

„Wo wir mental da waren, haben wir gut gespielt“, sagte Pöltl nach dem Match. „Aber Deutschland hat beinhart ausgenützt, wenn wir unkonzentriert waren. So ist es am Ende noch eine hohe Niederlage geworden.“ Karsten Tadda (Deutschland, Klubkollege von Mahalbasic in Oldenburg): „Wir haben schwer ins Spiel gefunden und unseren Rhythmus gesucht. Österreich hat auch gut getroffen. Zu Ende im dritten und im vierten Viertel haben wir dann gut verteidigt und keine einfachen Würfe mehr zugelassen.“ Man habe sich auch ohne Mahalbasic und Rados wacker geschlagen, stellte „Hausherr“ Klepeisz fest. Der ÖBV-Guard musste nach der Partie in seiner Zweitheimat Braunschweig viele Hände schütteln. „Phasenweise haben wir guten Basketball gezeigt und mitgehalten. Dennis Schröder hat der Begegnung seinen Stempel aufgedrückt.“ Im Parallelspiel setzte sich Serbien in Georgien ganz klar mit 87:50 (37:18) durch. Das bedeutet, dass Österreich am Montag (17 Uhr MESZ) in Tiflis bei einem Sieg mit 15 Punkten Differenz noch den Aufstieg in die zweite Runde der WM-Qualifikation schaffen könnte.