Marokko schrieb Brandbrief an FIFA-Boss Infantino

Nach dem Gruppenphasen-Aus bei der WM hat Marokkos Verband in einem Brandbrief an FIFA-Boss Gianni Infantino schwere Vorwürfe gegen die Referees erhoben. „Wir möchten unsere Empörung über das Unrecht zum Ausdruck bringen, das unser Nationalteam erlitten hat, nachdem schwere Schiedsrichterfehler zu ihrem vorzeitigen Ausscheiden bei der WM geführt haben“, hieß es in dem Schreiben.