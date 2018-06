Wiener Neustadt blitzt auch bei Protestkomitee ab

Den Wiener Neustädtern bleibt nun noch der Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. Nach Zustellung des Langbeschlusses muss der Zweitligist dort innerhalb von sieben Tagen eine Klage einbringen. Ob die Blauweißen dies in Anspruch nehmen, ist noch unklar. Weniger als einen Monat vor Start der neuen Zwölfer-Liga am 27. Juli wäre die Zusammenstellung der höchsten Spielklasse in der kommenden Saison bei einem Einspruch immer noch nicht einzementiert.