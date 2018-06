Sedlmayr-Mörder haben kein Recht auf Vergessen

Spektakulärer Mordfall

Walter Sedlmayr war einer der bekanntesten Volksschauspieler in Bayern. Mit vielen Filmrollen hatte er sich auch über die weiß-blauen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Umso größer war der Schock, als der damals 64-jährige TV-Star und Multimillionär am 14. Juli 1990 brutal ermordet in seiner Münchner Wohnung aufgefunden wurde. Die Täter hatten den homosexuellen 64-Jährigen gefesselt, gefoltert und dann mit Stichen in den Hals und Hammerschlägen auf den Kopf getötet.