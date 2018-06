Erfolgreiche Firma schlägt ihre Zelte in Antau auf

Der Spatenstich erfolgte gestern. Vom ehemaligen Firmensitz Siegendorf wandern mit dem Umzug in den Antauer Neubau 34 Arbeitsplätze in den Bezirk Mattersburg. Investiert werden vier Millionen Euro. Der neue Standort bietet 56 Beschäftigten Platz. „Wir wollen nach und nach hochqualifizierte zukunftsorientierte Jobs schaffen“, so Inhaber Adrian Gebhardt. ProForm hat bereits den Schritt vom heimischen Top-Unternehmen zur international tätigen Gesellschaft geschafft. „Großes Augenmerk legt der Betrieb auf Fachkräfte und die Ausbildung von Lehrlingen. Dieses Ziel deckt sich mit den politischen Schwerpunkten im Bezirk Mattersburg, Facharbeitermangel entgegenzuwirken“, betont Christian Illedits, Landtagspräsident und SP-Bezirksvorsitzender.